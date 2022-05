DJ EUREX/DAX-Future weiter auf Rally-Kurs - Widerstand erreicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt steigt um 129 auf 13.594 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 14.602 und das Tief bei 14.481 Punkten. Umgesetzt worden sind 2.967 Kontrakte. Mit dem weiteren Anstieg hat der Future nun den nächsten Widerstand bei 14.617 Punkten nahezu erreicht, darüber wäre aus technischer Sicht der Weg an das bisherige Erholungshoch bei 14.945 zunächst frei. Der RSI liegt mit knapp 62 noch nicht im überkauften Bereich, trotz der Rally um gut 1.300 Punkte in nur knapp drei Wochen. Eine Unterstützung liegt bei 14.322 Punkten, darunter gilt der Bereich um 14.250 als stärkerer Support.

May 30, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)

