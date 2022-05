Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Leicht im Plus schliessen konnte der heimische Markt, der ATX legte zum Wochenausklang noch einmal um 0,3% zu, was für die gesamte Woche eine stolze Verbesserung von 4,5% bedeutete. Auf Grund des Fenstertages war der Handel sehr umsatzarm, viele der Marktteilnehmer hatten sich für ein langes Wochenende entschieden, auch von der Konjunkturseite und den Unternehmensnachrichten her blieb es sehr ruhig. Die Banken präsentierten ein uneinheitliches Bild, die Bawag konnte einen kleinen Anstieg von 0,2% erzielen, für die Erste Group ging es hingegen um 0,7% nach unten und für die Raiffeisen Bank International gab es einen Rückgang von 1,2%. Schwächster Titel des Handels am Freitag war Marinomed, das ...

