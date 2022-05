DGAP-News: Allane SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Allane Mobility Group: Serviceprodukt "Schadenmanagement" auf sixt-neuwagen.de jetzt bei allen Neuverträgen inklusive



30.05.2022 / 09:20

Allane Mobility Group: Serviceprodukt "Schadenmanagement" auf sixt-neuwagen.de jetzt bei allen Neuverträgen inklusive Pullach, 30. Mai 2022 - Die Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing Konzern), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bietet ihr Serviceprodukt "Schadenmanagement" auf sixt-neuwagen.de ab sofort standardmäßig kostenlos an. Das Angebot gilt für alle Sixt Neuwagen Fahrzeuge, für die ein Neuvertrag abgeschlossen wird. Damit profitieren Kunden zukünftig von dem Service aus einer Hand, der im Fall eines Schadens, eines Unfalls oder einer Panne alle erforderlichen Schritte umfasst. Philipp Schwenke, Managing Director Online Retail Allane SE: "Unser ‚Schadenmanagement' Produkt auf sixt-neuwagen.de hat bereits in der Vergangenheit große Zustimmung erfahren. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, inkludieren wir unseren Rundum-Service ab sofort als kostenlosen Bestandteil in jeden Neuvertrag." Das Produkt "Schadenmanagement" beinhaltet eine schnelle Pannen- und Unfallhilfe vor Ort, die Bereitstellung von Ersatzmobilität sowie eine Vorfinanzierung aller anfallenden Kosten. Im Rahmen der Schadenabwicklung umfasst der Sixt Neuwagen Rundum-Service sowohl die Abstimmung mit der eigenen als auch mit der gegnerischen Versicherung. Zudem übernimmt Sixt Neuwagen die Organisation eines Abschleppdienstes sowie eines Hol- und Bringservices bei Werkstattterminen. Weitere Informationen zum Sixt Neuwagen Produkt "Schadenmanagement" sind hier verfügbar. --- Über Sixt Neuwagen: Sixt Neuwagen ist eine Marke der Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing Konzern) und bietet Privat- und Gewerbekunden (mit bis zu 20 Fahrzeugen) auf sixt-neuwagen.de die Möglichkeit, die neuesten Modelle von rund 35 Pkw-Herstellern zu konfigurieren, ein individuelles Leasingangebot anzufordern und online zu bestellen. Zudem kann aus einer großen Anzahl an sofort verfügbaren Lagerwagen ausgewählt werden. Die Kunden sollen dabei von der Expertise und dem Größenvorteil der Allane Mobility Group beim Fahrzeugeinkauf in Form attraktiver Konditionen profitieren. Kunden können auf sixt-neuwagen.de die Ausstattung, Laufzeit und Laufleistung ihres Wunschfahrzeugs sowie die Höhe der Anzahlung individuell anpassen. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich zwischen dem klassischen Kilometerleasing und einer Vario-Finanzierung zu entscheiden. Letztere bietet im Vergleich zum klassischen Kilometerleasing beispielsweise die Möglichkeit, das Fahrzeug am Ende der Laufzeit zu einem garantierten Preis zu kaufen. Darüber hinaus können Kunden zu ihrem Fahrzeug passende Services, wie Winterkompletträder, Wartung & Verschleiß-Paket, Haustürlieferung oder ein Versicherungspaket, zu günstigen Konditionen optional hinzubuchen. www.sixt-neuwagen.de Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 740 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com Pressekontakt: Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

