München (ots) -ALBA Berlin sichert sich den ersten Matchball im Halbfinale. Die Albatrosse dominieren Ludwigsburg in Runde 2 mit 100:76, haben durch den Serienstand von 2:0 schon am Freitag (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) die Chance, den Finaleinzug klarzumachen. "Wir haben als Team geil gespielt", freute sich Louis Olinde, der mit 24 Punkten eine persönliche Bestmarke erzielte. Bei Ludwigsburgs Trainer John Patrick überwog nach der Niederlage erneut der Frust über die Schiedsrichter: "Ich kann die Freiwurfentscheidungen nicht verstehen. Es waren wieder 35:11", konstatierte Patrick. "Es war ein sehr physisches Spiel und irgendwie haben wir alle Fouls gegen uns bekommen. Es stört mich, dass dieser Unterschied wieder so groß ist. Das kann ich nicht verstehen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Halbfinals ALBA gegen Ludwigsburg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute geht es direkt weiter mit Playoffs zwischen den Telekom Baskets Bonn und dem FC Bayern München - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport. Der FC Bayern führt in der Serie mit 1:0 nach dem 80:68-Auftaktsieg in Bonn.ALBA Berlin - MHP RIESEN Ludwigsburg 100:76 - Serie: 2:0Der Meister ALBA Berlin lässt den Ludwigsburgern keine Chance, gewinnt auch Spiel 2 in der Halbfinalserie, sichert sich das Matchballspiel am Freitag in Ludwigsburg.Berlins Louis Olinde, Karriere-Bestleistung mit 24 Punkten, warum es so gut für ihn lief: "Ich habe die freien Würfe bekommen und gut getroffen. Aber wir haben als Team auch geil gespielt. Wir haben nicht aufgehört. Wir haben einfach weitergezockt und unser Spiel gespielt. Am Ende mit 24 Punkten zu gewinnen ist natürlich ein Ausrufezeichen. Wir fahren jetzt mit viel Selbstvertrauen nach Ludwigsburg. Aber wir wissen auch, dass da ein ganz anderes Spiel auf uns zukommt."Ludwigsburgs Head Coach John Patrick blickte während des Spiels immer wieder ungläubig zu den Schiesdrichtern: "Wir sind nach schwierigem Start zurückgekommen. Aber ich muss mir das Spiel auch nochmal angucken. Ich kann die Freiwurfentscheidungen nicht verstehen. Es waren wieder 35:11. Berlin hat gut gespielt... Es war ein sehr physisches Spiel und irgendwie haben wir alle Fouls gegen uns bekommen... Es stört mich, dass dieser Unterschied wieder so groß ist. Das kann ich nicht verstehen."Ludwigsburgs Jonah Radebaugh, 18 Punkte: "Die sind ein gutes Team und haben vieles richtig gemacht. Wir haben nicht unseren besten Basketball gespielt, aber wir werden zurückkommen und es das nächste Mal so gut machen, wie wir es können. Wir denken von Spiel zu Spiel."Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=XAUbEEeWTOQBasketball LIVE bei MagentaSportPlayoffs-Halbfinale easyCredit BBL - Runde 2:Montag, 30.05.2022Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Bayern MünchenPlayoffs-Halbfinale easyCredit BBL - Runde 3:Freitag, 03.06.2022Ab 18.45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - ALBA BerlinSamstag, 04.06.2022Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - Telekom Baskets BonnDen aktuellen Überblick auf das MagentaSport-Programm gibt es immer hier: https://www.magentasport.de/programm