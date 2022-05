Die Bullen geben heute bei MorphoSys den Ton an. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund vier Prozent nach oben. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 20,80 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 20,97 EUR. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 31,83 EUR, sodass MorphoSys in Abwärtstrends verläuft. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...