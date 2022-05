Der perfekte Sturm aus Krieg, Lieferkettenproblemen und hoher Inflation hat die Börse fest im Griff. 13 Prozent hat der S&P 500 in den vergangenen fünf Monaten verloren. 16,5 Prozent waren es nach 100 Handelstagen am 25. Mai. Das sind die größten Kurseinbußen seit 52 Jahren. Doch die Historie macht Hoffnung.16,5 Prozent ist der größte Verlust in den ersten 100 Tagen eines Jahres seit 1970. Damals verlor der S&P 500 23,7 Prozent. Weitere Jahre mit horrenden Verlusten laut Bloomberg: 1962 (-14,6 ...

