ZVEI erwartet weiter 4 Prozent Produktionswachstum

Von Andreas Kißler

HANNOVER/BERLIN (Dow Jones)--Der Branchenverband ZVEI hat für die Elektro- und Digitalindustrie trotz Lieferengpässen an seiner Prognose von 4 Prozent Produktionswachstum in diesem Jahr festgehalten. "Sowohl die hohe Kapazitätsauslastung als auch die sehr gute Auftragsreichweite von fast sechs Monaten und vor allem die fundamentalen Notwendigkeiten der zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung stimmen uns zuversichtlich, dass die Branche auch in diesem schwierigen Jahr weiter zulegen wird", sagte ZVEI-Präsident Gunther Kegel auf der Eröffnungspressekonferenz der Hannover-Messe.

Die Stimmung in der Branche sei gut. "Wir haben nach wie vor volle Auftragsbücher", betonte der ZVEI-Präsident. Kegel forderte eine konsequente Diversifizierung und Elektrifizierung, die beide Grundvoraussetzung für die erforderliche Dekarbonisierung seien. Auf der Messe stelle der ZVEI erstmals sein Zielbild einer "All-Electric-Society" vor. In ihr stünden Elektrifizierung, Digitalisierung und die Kopplung aller klimarelevanten Sektoren wie Wärme, Verkehr und Gebäude im Zentrum. Erneuerbarer Strom, dezentral erzeugt, sei der wichtigste Energieträger.

Wichtig seien aus Sicht der Elektro- und Digitalindustrie neben einem klaren politischen Fahrplan und Maßnahmenpaket vor allem Investitionen in Schlüsseltechnologien. Leistungshalbleiter beispielsweise seien für das Gelingen einer grünen und digitalen Transformation essentiell. Der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber, forderte unter anderem eine Reform der Netzentgelte, attraktive Strompreise und eine Reduzierung von Umlagen. Die Prognose von 4 Prozent Produktionswachstum sei "mit bestimmten Konditionierungen" zu rechtfertigen.

May 30, 2022 03:27 ET (07:27 GMT)

