Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle will vom US-Konzern Boeing 50 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max 8 kaufen. Darauf haben sich die beiden Unternehmen im Grundsatz geeinigt. Bis Ende Juni soll der Vertrag unterschrieben werden. Die Grundsatzvereinbarung beinhaltet zudem eine Option für weitere 30 Flugzeuge.Die 50 Flieger sollen zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden. In dem Zeitraum laufen bestehende Leasing-Abkommen von Norwegian aus, was bedeutet, dass sich die Flugzeugflotte ...

