Futures auf den S&P 500 testen 78,6%-Retracement. Die Wall Street bleibt heute wegen des Feiertages "Memorial Day" geschlossen, sodass mit einer geringeren Liquidität an den Finanzmärkten zu rechnen ist. Die Anleger am US-Aktienmarkt fragen sich jedoch weiterhin, ob die Talsohle des Ausverkaufs erreicht ist. Der S&P 500 hat in der vergangenen Woche die längste Verlustserie seit 2001, die sieben Wochen anhielt, beenden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...