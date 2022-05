HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Analyst Thomas Bateman blickt in einer am Montag vorliegenden Studie zuversichtlich auf Nicht-Lebensversicherer. Viele Versicherungen in diesem Bereich seien verpflichtend und die Erlöse damit daher recht robust. Zudem hielten in den attraktivsten Märkten die Versicherungsprämien Schritt mit steigenden Schadensforderungen. Auch seien die Investmentportfolios von Nicht-Lebensversicherern eher kurzfristig ausgerichtet, womit sie hier von steigenden Zinsen profitieren sollten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

