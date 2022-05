In der Schweiz ist im ersten Quartal 2022 etwas weniger gebaut worden als im Vorjahr. Im zweiten Jahresviertel zeigt sich aber bereits wieder ein Aufwärtstrend.Zürich - In der Schweiz ist im ersten Quartal 2022 etwas weniger gebaut worden als im Vorjahr. Im zweiten Jahresviertel zeigt sich aber bereits wieder ein Aufwärtstrend. Von Januar bis März erwirtschaftete das Bauhauptgewerbe einen Umsatz von 4,8 Milliarden Franken. Das sind rund 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte der Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) am Montag mit.

