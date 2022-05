DGAP-News: Galapagos Biopharma Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Vom Labor zum Patienten - vom Start-up zum Biopharmaunternehmen



30.05.2022 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vom Labor zum Patienten - vom Start-up zum Biopharmaunternehmen München, Deutschland;

30. Mai 2022 "Netzwerken und Erfahrungen teilen" - unter diesem Motto stand die Teilnahme der Galapagos Biopharma Deutschland GmbH an den Deutschen Biotechnologietagen in Hamburg und an der BioVaria in München. Bei den beiden Branchenveranstaltungen in der ersten Maihälfte zeichnete Galapagos beispielhaft die eigene Entwicklung vom Start-up hin zum vollintegrierten Pharmaunternehmen nach. Überdies bot das Biotech-Unternehmen auch die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs mit den Konferenzbesuchern. "Die Gründungsphase und ersten Schritte waren rückblickend schon sehr fordernd. Wir mussten unseren Weg erst finden", erklärte Gerald Unden, Geschäftsführer der Galapagos Biopharma Germany GmbH das Engagement des Unternehmens bei den diesjährigen Konferenzen deutscher Biotech-Cluster. "Deshalb ist es Galapagos auch so wichtig, diese Erfahrungen mit den Biotechnologie-Start-ups von heute zu teilen. Mit welchen Herausforderungen war Galapagos im Verlauf von mehr als 20 Jahren konfrontiert? Und was waren die entscheidenden Lösungsansätze? Damals wie heute bilden Start-ups die Avantgarde in Bezug auf kontinuierliche Innovation und technologischen Fortschritt in unserer noch immer verhältnismäßig jungen Industrie. Mit unserem Know-how möchten wir diese mutigen und klugen Köpfe und ihre guten Ideen unterstützen." Die Deutschen Biotechnologietage in Hamburg wie auch die BioVaria in München gelten als deutsche Klassentreffen der Biotechnologie-Branche. Hier kommen Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft, Politik, Förderinstitutionen, Administration und Medien zusammen, um sich über die Leistungen und das Potenzial der Biotechnologie auszutauschen. "Es ist inspirierend zu sehen, wie Neugründer und junge Biotech-Unternehmen ihre ganz eigenen Wege verfolgen, um ihre Ideen voranzubringen und ihre Ziele zu realisieren. Sowohl die Deutschen Biotechnologietage als auch die BioVaria sind hervorragende Plattformen für den persönlichen und unmittelbaren Austausch mit Vertretern unserer hochinnovativen Branche", betonte Dr. med. Alexandra Mangili, Clinical Program Head bei Galapagos. Beide Firmenvertreter gaben einen Einblick in die Entwicklung von Galapagos - vom kleinen belgischen Biotech-Start-up bis hin zum vollintegrierten Pharmaunternehmen. "Ausgehend von unseren Wurzeln in der Wissenschaft war unser Weg durch die gesamte Pharma-Wertschöpfungskette zwar zuweilen etwas holprig. Doch unser Fokus war und ist stets an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet. Für uns ist das entscheidend und Teil unserer DNA. Heute ist Galapagos ein kommerziell erfolgreiches Biopharma-Unternehmen, das mit weltweit mehr als 1.300 Mitarbeitern an 14 internationalen Standorten agiert", fasste Gerald Unden zusammen. Galapagos wurde 1999 als Joint Venture der Biotech-Unternehmen Crucell und Tibotec in Mechelen, Belgien, gegründet. 2020 und 2021 erfolgte der Markteintritt des ersten selbst entwickelten Wirkstoffs Filgotinib in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Colitis ulcerosa. Galapagos trägt mit einer eigenen Vertriebsstruktur zur Versorgung dieser chronisch-kranken Patienten in Europa bei. Die deutsche Niederlassung Galapagos Biopharma Germany GmbH mit Sitz in München wird seit 2019 weiter ausgebaut. Das mittlerweile auf rund 85 Mitarbeiter angewachsene junge und dynamische Team verantwortet von hier aus die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung sowie die Vorbereitungen für den Markteintritt in weiteren Indikationen.



Über Galapagos

Galapagos entwickelt niedermolekulare Arzneimittel mit neuartigen Wirkmechanismen für die Behandlung verschiedener Krankheiten, von denen viele in aktuell laufenden Studien vielversprechende Ergebnisse zeigen. Unsere Pipeline umfasst klinische Programme bei Entzündungen, Fibrosen und anderen Indikationen. Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu werden, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel konzentriert.

Weitere Informationen unter www.glpg.com/deutschland/ Medienkontakte

Galapagos Biopharma Germany GmbH

Nadja Schäfer

Director Communications and Public Affairs

T: +49 (0)152 01685577

E-Mail: nadja.schaefer@glpg.com



Für Corporate und Wirtschaftsmedien:

MC Services AG

Eva Bauer / Dr. Brigitte Keller

T: +49 (0)89 2102280

E-Mail: galapagos.deutschland@mc-services.eu



DE--GLPG-202205-00004

30.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de