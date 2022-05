DGAP-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Markteinführung

ElringKlinger liefert Batteriesysteme für Schnellladestationen - Lieferung von Batteriesystemen für Prototypen einer netzautarken Schnellladestation des Spezialisten Schäfer Elektronik GmbH - Auftrag beinhaltet Batteriepacks mit 35 kWh bei einer Spannung von bis zu 800 V - Langjährige Expertise in Batterietechnologie ermöglicht ElringKlinger zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten Dettingen/Erms (Deutschland), 30. Mai 2022 +++ Die neuen Antriebstechnologien leisten einen zentralen Beitrag, um eine nachhaltige Mobilität zu erreichen. Der enorme Anstieg an elektrischen Fahrzeugen bedeutet jedoch zwingend einen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Schaefer-e-Solutions hat für diesen steigenden Bedarf an Lademöglichkeiten eine Schnellladestation entwickelt, die netzautark betrieben wird. Das System ist insbesondere für Standorte mit schwachem Netz bzw. ohne Netzanschluss eine zukunftsweisende Lösung. Die modularen Batteriepacks von ElringKlinger weisen für diese Anwendung optimale Leistungsmerkmale auf und ermöglichen das ultraschnelle Laden von Fahrzeugen. Geliefert werden für eine solche Ladestation Batteriepacks mit einer Kapazität von 35 kWh bei einer Spannung von bis zu 800 V. "Seit vielen Jahren ist ElringKlinger in der Batterietechnologie tätig und hat sich ein umfangreiches Know-how erworben. Das können wir jetzt in verschiedenen Anwendungsbereichen ausspielen, wie dieser Auftrag zeigt," kommentiert Thomas Jessulat, für den Bereich Batterietechnologie verantwortlicher Vorstand der ElringKlinger AG. "Wir haben Schaefer-e-Solutions mit der Qualität unserer Batteriepacks überzeugt und einen innovativen Anbieter von Schnellladelösungen als Kunden gewonnen. Neben der Leistungsfähigkeit ist der modulare Ansatz unserer EK-X-Module dabei ein entscheidender Vorteil und ermöglicht vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Speichergrößen". Die modulare Hochleistungsladestation von Schaefer-e-Solutions ist aufgrund der optionalen Energiequelle durch eine mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle netzunabhängig und damit ideal für kritische Infrastrukturen bei nicht vorhandenem oder zu schwachem Stromnetz. Damit wird ein kostenintensiver und aufwendiger Netzausbau vermieden. Das System ist als netzautarke Ladestation konzipiert und ermöglicht dadurch paralleles Schnellladen von zwei Pkw oder einem Bus. Das System von Schaefer-e-Solutions wird vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt. ElringKlinger ist in der Batterietechnologie bereits seit zehn Jahren Serienlieferant und bietet sowohl Komponenten als auch komplette Systeme an. Das Portfolio umfasst Batteriesysteme, Batteriemodule sowie Komponenten für Batterien, wie z.B. Zellkontaktiersysteme, Modulverbinder, Zelldeckel, Abdichtsysteme oder Druckausgleichssysteme. Die kontinuerlich aufgebaute Simulations-, Werkzeug- und Prozessexpertise in der Batterietechnologie überzeugt jetzt auch zunehmend Kunden außerhalb der Automotive-Branche. Weitere Informationen erhalten Sie von:

