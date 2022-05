Essen (ots) -Seit über zwei Jahrzehnten verfügt KÖTTER Security, größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland, mit dem Sicherheitsbeirat über einen hochkarätigen Expertenkreis. Dieser erhält jetzt weitere Verstärkung: Dr. Harald Olschok, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), wurde neu in das Gremium berufen. Als Sicherheitsbeirats-Mitglieder fungieren außerdem weiterhin Wolfgang Bosbach, u. a. früherer Vorsitzender des Innenausschusses im Deutschen Bundestag; Fritz Rudolf Körper, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium (BMI), sowie Hans-Helmut Janiesch, Leitender Polizeidirektor/Kriminaldirektor i. R."Die erfolgreiche Entwicklung der Sicherheitswirtschaft ist auf das Engste mit der Tätigkeit von Herrn Dr. Olschok verbunden. Exemplarisch hierfür steht der vor rund zwei Jahren erfolgte Zuständigkeitswechsel für die Sicherheitsbranche zum BMI, auf dessen Zustandekommen er gemeinsam mit dem Präsidium des BDSW maßgeblich hingearbeitet hat. Dieser bedeutete eine entscheidende politische Anerkennung und legte gleichzeitig das Fundament für die aktuell beim Ministerium in Entwicklung befindliche eigene Gesetzgebung für das Sicherheitsgewerbe", betonte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe. "Daher bin ich stolz darauf, dass unser Familienunternehmen mit Herrn Dr. Olschok einen weiteren Top-Experten auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit gewinnen konnte. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Know-how und seinem verbindlichen Auftreten, durch das er unterschiedlichste Interessen zusammenführen kann, wichtige Impulse für unser Unternehmen und die Branche geben wird."Dr. Harald Olschok bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und verdeutlichte den hohen Stellenwert privater Sicherheitsunternehmen. "Die Sicherheitswirtschaft ist mit ihren bundesweit rund 260.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zentraler Faktor für die innere Sicherheit und den Wirtschaftsschutz längst nicht mehr wegzudenken. Eine Position, zu der insbesondere die Qualitätsdienstleister mit ihrem nachhaltigen Engagement u. a. für eigene Ausbildungsberufe, stetige Fortbildung und hohe Qualitätsstandards ganz entscheidend beigetragen haben", erklärte der Diplom-Volkswirt, der neben seinen o. a. Funktionen seit 2018 auch als Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des BDSW fungierte. "Während meiner rund 30-jährigen Tätigkeit für BDSW und BDGW habe ich KÖTTER Security dabei immer als Vorreiter auf diesen Gebieten erlebt. Daher freue ich mich darauf, als Mitglied des KÖTTER Sicherheitsbeirates die Zukunftsentwicklung unserer Branche weiter aktiv mitzugestalten."Im Fokus steht die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegte Schaffung einer eigenständigen Gesetzgebung für das Sicherheitsgewerbe. "Sie ist der entscheidende Baustein, um der Systemrelevanz unserer Branche endlich Rechnung zu tragen sowie durch ihre damit verbundene Stärkung neue Möglichkeiten für erweiterte Public-Private-Partnership (PPP) zu schaffen. Denn angesichts stetig steigender Sicherheitsherausforderungen zählt dieser Kooperationsausbau - entsprechend dem Vorbild vieler anderer europäischer Länder - zu den Schlüsselelementen für die Sicherheit der Zukunft auch in Deutschland", verdeutlichte der 66-Jährige. "Mit dem in Erarbeitung befindlichen Referentenentwurf für ein Sicherheitsgewerbegesetz schafft das BMI aktuell die wichtige Grundlage für eine im Anschluss hoffentlich zeitnahe Verabschiedung durch den Gesetzgeber."Das Know-how des KÖTTER Sicherheitsbeirates zahlt sich seit vielen Jahren auch im eigenen Hause aus. Die Mitglieder stehen den Führungsstäben von KÖTTER Security speziell bei der Kooperation mit der öffentlichen Hand sowie der Realisierung neuer Projekte im Bereich der kritischen Infrastrukturen beratend zur Seite. Zudem wirken sie an der Erstellung, Aktualisierung und Umsetzung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der eigenen Akademie mit.Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112413/5234481