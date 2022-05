FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 121 (123) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 540 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES RWS HOLDINGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 650 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (67) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VIRGIN MONEY TARGET TO 230 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 570 (500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2300 (2000) P - 'HOLD' - HSBC RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1910 (1900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 665 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 193 (205) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 90 (97) PENCE - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'SELL'



