Über zehn Mal hat sich die Aktie von BYD bisher an einem hartnäckigen Widerstand die Zähne ausgebissen. Doch der Titel lässt nicht locker. Zum Wochenbeginn versucht er wieder den Sprung darüber. Dabei stehen die Chancen besser als beim letzten Mal. Meistert die Aktie nun die Hürde, rückt diese Marke in den Fokus.Die Aktie von BYD versucht erneut, den mächtigen Widerstandsbereich zwischen 273 und 282 Hongkong-Dollar (HKD) zu durchbrechen. Noch vor einer Woche prallte die Aktie an ihm ab. Doch beim ...

