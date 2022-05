Fast alle aerodynamischen Flachdach-Montagesysteme müssen ballastiert werden, damit sie ein Sturm nicht wegweht. Das Montagesystem von Sun Ballast fasst die beiden Bestandteile - Montagegestell und Ballast - zusammen und will dadurch Zeit sparen und Kosten senken.Das italienische Unternehmen Sun Ballast hat sich in den letzten zehn Jahren von einem lokalen Start-up zu einem internationalen Hersteller entwickelt, der vor allem bei der Installation auf ebenen Flächen immer größere Beachtung findet. Das Produktportfolio für die Flachdachmontage teilt sich in vier Produktgruppen. Da ist zum einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...