Gegen Mittag legt der EuroStoxx50 in einem weltweit freundlichen Marktumfeld um 0,98 Prozent auf 3846,25 Punkte zu.Paris / London - Die Erholung an Europas Börsen geht auch am Montag weiter. Wie schon vor dem Wochenende sorgten Hoffnungen auf eine langsamere Straffung der US-Geldpolitik und eine baldige Lockerung des Corona-Lockdowns im chinesischen Shanghai für bessere Stimmung. Gegen Mittag legte der EuroStoxx50 in einem weltweit freundlichen Marktumfeld um 0,98 Prozent auf 3846,25 Punkte zu.

