"Dies wird ein Alles-oder-Nichts-Ereignis", kündigt die Nasa das seltene Naturschauspiel an. Mit etwas Glück könnten wir in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai einen Meteoritensturm beobachten, bei dem Dutzende von Sternschnuppen pro Sekunde auf die Erde fallen. Es handelt sich um das vielversprechendste Meteoritenereignis im Jahr 2022: Die sogenannten Tau-Herkuliden könnten in der westlichen Hemisphäre für ein unvergessliches Naturspektakel am Himmel sorgen. Alles hängt vom Mutterkörper der Tau-Herkuliden ab: dem Kometen 73P/Schwassmann-Wachmann 3 oder auch SW3. Seltenes Spektakel mit Tausenden von Meteoriten Bei einem ...

