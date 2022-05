Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2989 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/38 hat vor allem den Kursrutsch von Immofinanz zum Thema. Das war von mir erwartet, aber nicht so früh (wir haben die Aktie im Angebot über die Börse knapp unter 23 verkauft), denn das Angebot sollte ja eigentlich noch bis 15 Uhr laufen. Doch tut man sich die Unsicherheit an, jetzt kaufen und dann rasch einliefern? Ich glaube nicht an fast 5 Prozent risikofrei. Morgen wird man nicht nur auf Immofinanz schauen müssen, sondern vor allem auf die Strabag. Grund: MSCI. Und: Ist Klaus Umek ...

Den vollständigen Artikel lesen ...