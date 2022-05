Warimpex plant und baut derzeit in Polen, Russland und Deutschland. Was Investoren und Mieter erwarten können, haben uns die Vorstände erklärt. Warimpex ist mit der Airportcity St. Petersburg in Russland aktiv. Wie ist der Status Quo in Russland? Franz Jurkowitsch: Die russische Einheit arbeitet komplett unabhängig und es läuft auch alles normal. Es ist ein Kreis in sich: Die Mieter zahlen in Rubel, das Geld fließt in Rubel auf Konten bei russischen Banken. Was wir bekommen sind Rückflüsse auf unser eingesetztes Kapital. Zudem wirken sich Änderungen in der Rubel-Bewertung auf unsere Bilanz aus. Wir errichten in St. Petersburg das dritte Office-Gebäude, den Avior Tower 1 und rechnen mit der technischen Kollaudierung im Sommer und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...