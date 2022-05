Boxberg (ots) -Das Traditionsunternehmen HOFMANNs mit Hauptsitz in Boxberg steht seit 60 Jahren für exquisite Menüs aus der eigenen Manufaktur und individuelle Verpflegungskonzepte. Der Spezialist für tiefkühlfrische Gerichte im Bereich der Sozial- und Betriebsverpflegung sowie im Catering und für den eigenen Onlineshop setzt nicht nur auf hochwertige Produkte, sondern auch auf gut ausgebildete und zufriedene Mitarbeiter. Daher überzeugt HOFMANNs auch als Arbeitgeber und wurde nun vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) mit dem "Top Job"-Siegel 2022 ausgezeichnet. Das Votum fiel so gut aus, dass HOFMANNs als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands nun zwei Jahre lang das Siegel tragen darf.HOFMANNs überzeugt durch seine gute Unternehmenskultur und gehört damit zu den attraktivsten Arbeitgebern des deutschen Mittelstands. Als Basis für die "Top Job" Auszeichnung dient eine wissenschaftlich fundierte Mitarbeiter- und Managementbefragung, die jährlich von der zeag GmbH durchgeführt wird. Verliehen wird die Auszeichnung vom ehemaligen Vize-Kanzler Sigmar Gabriel, der Schirmherr des Projekts ist.Zusammenarbeit auf AugenhöheBesonders punkten konnte HOFMANNs bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen, flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice wird von vielen Mitarbeitern gut angenommen. Ebenfalls überzeugt hat das Unternehmen bei der Befragung in der Kategorie "Kultur & Kommunikation". Denn die Türen der Führungsebene stehen stets offen, ein ehrlicher und vertrauensvoller Umgang auf Augenhöhe ist gelebter Usus bei HOFMANNs. Mit einer neu eingeführten Mitarbeiter-App sind alle wichtigen Informationen zum Arbeiten bei HOFMANNs sowie aktuelle Themen aus der Geschäftsführung für alle Mitarbeiter im Betrieb leicht verfügbar.Blick in die ZukunftEin qualifiziertes Feedback der Mitarbeiter ist HOFMANNs eine wichtige Basis einer starken Unternehmenskultur, die auch Krisenzeiten bestehen kann. Daher nimmt das Unternehmen Anregungen der Mitarbeiter unmittelbar auf. "Künftig werden wir unser Angebot an Schulungen und Weiterbildungen systematisch noch weiter ausbauen und verbessern", so CEO Dennis Gmeiner. "Denn der Erfolg eines Unternehmens liegt nicht nur an guten Produkten, sondern auch an zufriedenen und kompetenten Mitarbeitern." HOFMANNs steht zudem vor allem auch für seine Innovationskraft. Das Unternehmen stellt sich aktuell in allen Bereichen neu für die Zukunft auf: Eine neue Corporate Identity und ein neues Logo sind ein erster Meilenstein. Mit einer neuen Markenausrichtung will das Traditionsunternehmen künftig schrittweise noch effizienter werden und sich als Marktführer weiter etablieren. So fokussiert sich die Geschäftsführung auf ein langfristiges Wachstum sowie eine höhere Wertschöpfung und rückt den Kunden noch mehr in den Mittelpunkt.Pressekontakt:Kontakt Presseanfragen:Daniela SeidlSeidl PR & Marketing GmbHRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comKontakt HOFMANNs:Claudia JungeHofmann Menü-Manufaktur GmbHAdelbert-Hofmann-Straße 697944 Boxberg-SchweigernE-Mail: Claudia.Junge@hofmanns.deOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5234677