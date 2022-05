Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) steht derzeit ziemlich hoch. Erneut liegt der Aktienkurs mit 103 Euro auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Foolishe Investoren wissen, dass damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis weit in den 30ern und die Dividendenrendite bei knapp über 1 % liegt. Die Kernfrage ist: Was schafft Novo Nordisk in einem Zeitraum von zehn Jahren? In die eigene Bewertung hinein- oder darüber hinauszuwachsen? Rechnen wir einmal sehr konservativ, ob die Aktie ein Kauf sein könnte. ...

