Auf der Software-Tochter Cariad ruhen die Zukunftshoffnungen von Volkswagen (WKN: 766403). Mit ihr könnte der Automobilkonzern sich zu einem Tech-Riesen aufschwingen. Im Moment sieht es jedoch eher so aus, als ob sich die zusammengeschmiedete Einheit schwertut. In der Erfolgsschiene wähnt sich hingegen ECARX. Und diese Aktie strebt per SPAC-Deal an die Börse. VW Cariad und ECARX sind direkte Wettbewerber Als Cariad ins Leben gerufen wurde, war die Vision klar: Volkswagen wollte eine schlagkräftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...