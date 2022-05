In dem aktuellen Marktumfeld auf eine Tech-Aktie zu setzen ist möglicherweise nicht die beliebteste Herangehensweise. Immerhin wurden Wachstumsaktien nach ihrer unfassbaren Rallye, die bis in das letzte Jahr lief, zuletzt an der Börse bitter abgestraft. Für mich ist dies jedoch kein Grund, mir meine Augen grundsätzlich vor einer Tech-Aktie zu verschließen, wenn diese nach wie vor Potenzial für eine langfristige Investition aufweist. Meiner Meinung nach ist Cloudflare (WKN: A2PQMN) eine solche Tech-Aktie. ...

