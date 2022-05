CANBERRA (dpa-AFX) - Australiens Liberale bekommen nach der Niederlage bei der Parlamentswahl einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Verteidigungsminister und ehemalige Innenminister Peter Dutton ist am Montag zum neuen Chef der konservativen Partei und somit zum Oppositionsführer des Landes gewählt worden. Er löst Scott Morrison ab, der seit 2018 Premierminister war und nach dem Wahldesaster vom Parteivorsitz zurücktrat. Der 51-Jährige Dutton, der in Brisbane aufgewachsen ist und schon als Teenager der Liberal Party of Australia beitrat, sitzt seit 2001 im Parlament von Down Under.

Die Parlamentswahl am 21. Mai hatte Labor mit dem Spitzenkandidaten Anthony Albanese klar gewonnen. Die Sozialdemokraten sind damit nach fast zehn Jahren erstmals wieder an der Regierung. Nach neuesten Berechnungen des australischen Senders ABC wird Albanese sogar mit absoluter Mehrheit regieren können und nicht auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein. Labor komme voraussichtlich auf mindestens 76 von insgesamt 151 Sitzen, berichtete die ABC am frühen Montagabend (Ortszeit). Allerdings ist dieses Ergebnis noch nicht offiziell, und die Auszählung in einigen Wahlkreisen dauert noch an./cfn/DP/mis