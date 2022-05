Berlin und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der neue ATP-Sponsor Pepperstone, ein preisgekrönter FX- und CFD-Broker mit Sitz in Melbourne, wird offizieller Online-Handelspartner der Hamburg European Open 2022. Pepperstone hat die kombinierte Veranstaltung in Hamburg (16. - 24. Juli 2022) als eines von nur elf Turnieren weltweit für eine Präsenz vor Ort ausgewählt. Die Schiedsrichterstühle auf allen drei TV-Plätzen werden mit dem Pepperstone-Branding versehen. Zusätzlich wird Pepperstone einen Promotion-Stand im Public Village eröffnen.Sandra Reichel, Turnierdirektorin der Hamburg European Open, sagte: "Wir freuen uns sehr, eine globale innovative Marke wie Pepperstone in unserer Sponsorenfamilie begrüßen zu dürfen. Im Einklang mit dem preisgekrönten Kundenservice von Pepperstone sind die Hamburg European Open immer auf der Suche nach neuen Wegen, um das Erlebnis für unsere Tausenden von Fans zu verbessern. Die neuen Pepperstone ATP-Live-Ranglisten sind ein großartiges neues Tool für die Fans. Ich freue mich sehr, dass Pepperstone unser neues kombiniertes Event in Hamburg als attraktive Plattform für eine erweiterte Partnerschaft ausgewählt hat. "Tamas Szabo, CEO der Pepperstone-Gruppe, sagte: " Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, die uns das ATP-Sponsoring bietet. Wir sind vor allem sehr darüber erfreut, wie gut das Tennispublikum weltweit mit den Pepperstone-Kunden übereinstimmt.Wir hatten einen großartigen Einstieg in die ATP-Partnerschaft und freuen uns darauf, sie bei den Hamburg European Open weiter auszubauen.In diesem Monat hat die ATP Pepperstone als neuen Platin-Partner bekannt gegeben. Pepperstone ist Namenspartner der Pepperstone ATP-Ranglisten und offizieller Online-Handelspartner der Tour. Die Partnerschaft begann mit der Einführung eines brandneuen Produkts - den Pepperstone ATP Live Rankings - einer dynamischen neuen Funktion, die es Fans, Spielern und Medien ermöglicht, die Echtzeit-Ranglisten und die Auswirkungen von Spielergebnissen Tag für Tag zu verfolgen. Um die Pepperstone ATP Live Rankings anzusehen, klicken Sie (https://news.atptour.com/75TZ-5ZN4-S2MP3-3CI5P-1/c.aspx) bitte hier (https://news.atptour.com/75TZ-5ZN4-S2MP3-3CI5P-1/c.aspx).Zusätzlich zu den Rankings ist Pepperstone auch Namenspartner des Race To Turin, des Race To Milan, der ATP-Cup-Rangliste sowie Presenting Partner der offiziellen Jahresendzeremonie der Nr. 1 im Einzel und Doppel.Über PepperstonePepperstone wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der dafür bekannt ist, Zehntausenden von Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Pepperstone hat Niederlassungen rund um den Globus und wird unter anderem von der Australian Securities & Investments Commission (ASIC), der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Cyprus Securities & Exchange Commission (CySec), der Dubai Financial Services Authority (DFSA) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://pepperstone.com/de-de/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpgPressekontakt:Tobias Reichert,media@pepperstone.com,+613 9020 0155Original-Content von: Pepperstone Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159663/5234745