Zu den heute vorgelegten Q1-Zahlen von Warimpex meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Warimpex zeigte eine solide operative Performance, wobei die Umsatzerlöse aufgrund der Konsolidierung der Jupiter Bürotürme in St. Petersburg und einer höheren Auslastung im Jahresvergleich deutlich auf 8,5 Mio. Euro ( 6,1 Mio. Euro, RBIe 7,8 Mio. Euro) gesteigert werden konnten. Da die Aufwendungen für den Immobilienbetrieb mit 3,2 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen blieben, konnten sowohl die Nettomieterträge (5,2 Mio. Euro vs. RBI 4,6 Mio. Euro) als auch das EBITDA (2,9 Mio. Euro vs. RBIe 2,6 Mio. Euro) leicht übertroffen werden. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung wurde jedoch durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 3,7 Mio. Euro belastet, die ...

