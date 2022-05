Fangen sich die Börsen und kehrt das Vertrauen der Investoren in die Geldpolitik zurück? Professor Philipp Sandner und Bill Ackmann sind skeptisch. Drohen Inflation und Rezession - und wie reagieren langfristig die Aktien von Nvidia, Tesla und Co darauf?Professor Philipp Sandner hat für Forbes einen Gastbeitrag geschrieben und ist verblüfft: "Seit einem Jahr sind die Prognosen für die Inflation dramatisch falsch." Die Preise seien in Europa im April um über sieben Prozent gestiegen. Die Grafik zeige, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...