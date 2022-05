Im Sommer fällt der Aktienkauf traditionell schwer. Zwischen Mai und November ist für gewöhnlich die Luft raus. Weil sich die Wall-Street-Manager nach Long Island verziehen? Weil in warmen Tagen niemand an die Cashflows von morgen denkt? Wie dem auch sei: Die Monate Mai, Juni, August und September zählen zu den im Durchschnitt schlechtesten DAX-Monaten. Schlecht für Verkäufer, gut für Schnäppchenjäger. Obwohl Aktien trotzdem recht selten sind, die in jedem Sommer günstig sind, nur um dann im Winter ...

