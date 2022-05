Mainz (ots) -Gemeinsam mit den weiteren Gesundheitshandwerken setzt die Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) ihre gesundheitspolitischen Gespräche mit Spitzenpolitikern des Deutschen Bundestages fort, so auch mit der Alterswissenschaftlerin und Gesundheitsexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, Kristine Lütke, am Montag, dem 30. Mai 2022.Dabei stehen Themen wie- Entbürokratisierung im Zulassungsverfahren,- Neujustierung der Gesundheitsberufe und die- Reform der Selbstverwaltung im Gesundheitswesengenauso auf der Agenda, wie die schon heute sehr erfolgreiche Hörsystemversorgung in Deutschland."Von einer Unterversorgung der Bevölkerung im Zusammenhang mit einer Schwerhörigkeit kann nicht die Rede sein", sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), mit Blick auf den deutschen Markt."Jeder gesetzlich Krankenversicherte hat Anspruch auf eine für ihn eigenanteilsfreie (kostenlose) Hörsystemversorgung nach dem aktuellen Stand der Technik, die seinen Hörverlust bestmöglich ausgleicht", so Frickel weiter.Es besteht somit keinerlei Grund, beim Hörakustiker nicht seinen aktuellen Hörstatus überprüfen zu lassen. Im Gegenteil: Die rechtzeitige Feststellung einer Schwerhörigkeit vermeidet den Verlust des Hörverstehens, das nach längerer unversorgter Schwerhörigkeit erst wieder neu erlernt werden müsste.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit über 7.000 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:Michael Skwarciak, M.A. (biha), skwarciak@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5234790