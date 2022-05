Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 31. Mai 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerParkende Autos oder Mülltonnen auf Radwegen, E-Bikes außer Kontrolle, gefährliche Begegnungen mit Fußgänger:innen und Autofahrer:innen: Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, kommt immer wieder in brenzlige Situationen. Wer ist im Recht, wenn es zu einem Unfall kommt? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller weiß Rat für Radler:innen im Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am 31. Mai 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck), auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) und Facebook (http://www.facebook.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:- Universal-Zerkleinerer im Praxistest - welcher hackt alles kurz und klein?- Grillen mit Aldi und Lidl - das Discounter-Duell.- Standplatz und Handelsgeschick - wie man auf dem Flohmarkt gut verkauft."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2).Fotos bei ARD-foto.deUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5234812