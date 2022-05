Beflügelt von nachlassenden Zins- und Konjunktursorgen hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Gewinnserie zum Wochenstart fortgesetzt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,82 Prozent höher bei 14 580,70 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex ein Plus von rund dreieinhalb Prozent verzeichnet. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,63 Prozent auf 30 235,20 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund ...

