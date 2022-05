Singapur (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vantagemarkets.com/), ein internationaler Multi-Asset-Broker, freut sich bekannt zu geben, dass er allen Kunden den swapfreien Handel mit Gold XAUUSD ermöglichen wird.Von jetzt an bis Ende Juli werden für den Goldhandel mit dem XAUUSD keine Overnight-Gebühren erhoben.Diese Produktverbesserung soll Händlern von Gold XAUUSD, die sowohl lang- als auch kurzfristige Handelsstrategien verfolgen, inmitten der aktuellen Marktvolatilität mehr Komfort bieten. Die Einzelheiten zu diesem neuen Update finden Sie hier (https://www.vantagemarkets.com/de-de/lp/gold-trading/?cxd=44555_525657_pressrelease&affid=&gclid=&utm_source=brand_prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gsf22_row_ch-de_d00_c00_a00&utm_content=gsf22_row_ch-de_d00_c00_a00&ls=gsf22_row_ch-de_d00_c00_a00_brand_prnewswire_pressrelease).Der swapfreie Goldhandel steht allen XAUUSD-Händlern für alle Handelskonten und unabhängig vom Handelsvolumen bis zum 31. Juli 2022 offen. Er steht auch Kunden offen, die über die Vantage-App handeln."Unsere Kunden stehen immer im Mittelpunkt unserer Geschäftsentscheidungen, und diese neue Produkterweiterung soll Goldhändlern zugutekommen, die kostengünstige Handelsoptionen suchen", sagt Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage.Despallieres weist darauf hin, dass der swapfreie Handel keine neue Funktion ist, sondern in der Regel auf Inhaber von swapfreien Konten beschränkt ist. "Da der Dollar weiter ansteigt, wollen wir Händler unterstützen, die weiterhin auf Gold setzen oder inmitten der Volatilität nach kurzfristigen Handelsmöglichkeiten suchen.Der swapfreie Goldhandel ergänzt das bestehende Angebot von Vantage, das sich durch niedrige Spreads, hohe Liquidität und schnelle Ausführung auszeichnet, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Händler von diesem jüngsten Update profitieren werden."Informationen zu VantageVantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung, hat Vantage jetzt über 1.000 Mitarbeiter/Personal in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, alle Handelsmöglichkeiten so gut wie möglich zu nutzen.Nutzen Sie Ihre Marktchancen und handeln Sietrade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828326/German.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Global Branding & Communications,Vantage,E: gwyneth.yeo@vantagemarkets.com,M: +65 96275265Original-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100889923