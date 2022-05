Sieben Holzstücke, ein paar Schrauben - der Klassiker unter den Kinderstühlen wird 50 Jahre alt. Warum lieben wir ihn so?Sieben Holzstücke, ein paar Schrauben - der Klassiker unter den Kinderstühlen wird 50 Jahre alt. Warum lieben wir ihn so? Was ist nur dran an ihm? Sieben Holzstücke, ein paar Schrauben. Er hat die Form eines spiegelverkehrten Ls, ist ziemlich schlicht und schnörkellos, manche sagen auch langweilig. Der Tripp Trapp ist ein Stuhl, der äusserlich wenig Emotionen hervorruft, er ist praktisch...

