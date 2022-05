Allego wird in Kooperation mit der Volkswagen Group France ultraschnelle Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 15 Restaurant-Standorten der Groupe Bertrand in Frankreich installieren. Pro Standort soll es mindestens vier HPC-Ladepunkte sowie einen AC-Ladepunkt geben. Hintergrund für die Kooperation ist, dass sich die Volkswagen Group France an dem von der französischen Regierung unterstützten HPC-Programm ...

