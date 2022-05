Der Euro ist am Montag zum US-Dollar weiter im Aufwind geblieben. Hintergrund ist, dass die Inflation in Deutschland im Mai weiter gestiegen ist. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten mitteilte.Die Gemeinschaftswährung erreichte bei 1,0770 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende April und notierte am Mittag noch bei 1,0760 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am ...

