Berlin (ots) -- GetYourGuide bietet exklusive Highlight-Tour "Schalte das Licht ein in den Vatikanischen Museen" an: Reisende erhalten die Möglichkeit, vor Tagesanbruch die Türen der Vatikanischen Museen vor dem täglichen Eintreffen der 25.000 Touristen aufzuschließen und den unvergesslichen Moment zu erleben, in dem das Licht in der Sixtinischen Kapelle eingeschaltet wird- Der Clavigero Gianni Crea, oberster Schlüsselwart der Vatikanischen Museen, führt eine kleine Reisegruppe durch Räumlichkeiten und unterhält sie mit Eindrücken und Anekdoten aus seiner jahrelangen Arbeit im Vatikan, die in keinem Reiseführer stehen- Nutzer der Buchungsplattform erhalten Zugang zu sonst für Besucher nicht zugänglichen Bereichen des Vatikans- Ab 30. Mai 2022 sind die Tickets kostenlos, limitiert und über die Website von GetYourGuide erhältlichGetYourGuide, die Online-Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse, ermöglicht seinen Nutzern dieses Jahr eine ganz besondere Aktivität: die Buchung einer exklusiven Tour durch die Vatikanischen Museen. GetYourGuide bietet den Besuchern als offizieller Partner der Vatikanischen Museen die außergewöhnliche Möglichkeit, mit dem Clavigero, dem obersten Schlüsselwart, der im Besitz aller Schlüssel der Vatikanischen Museen ist, vor Tagesanbruch die Türen zu den Vatikanischen Museen zu öffnen. Der ganz besondere Moment, der für immer in Erinnerung bleibt, ist aber sicherlich, eigenhändig die Lichter in der Sixtinischen Kapelle einzuschalten, dort innezuhalten und die Ruhe zu genießen, bevor die Menschenmassen eintreffen.DIE LIMITIERTE TOUR BIETET NOCH WEITERE BESONDERHEITEN:- Besucher erhalten in einer kleinen Gruppe exklusiven Zugang zu einigen Bereichen, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind, unter anderem zur berühmten Momo-Spiraltreppe, zur Terrasse des Pinienzapfen-Innenhofs sowie zu Bereichen rund um die Laokoön-Skulptur- Der Clavigero teilt während der Führung in den historischen Räumlichkeiten seltene Einblicke in Erlebnisse und Erfahrungen, die er bei seiner Arbeit in den Museen in den letzten 25 Jahren machte, die so in keinem Reiseführer zu finden sind- Reisende erfahren spannende Geschichten über die Laokoön-Skulptur, die vier Jahrhunderte einen falschen Arm hatte, die im Museum aufbewahrten Mondsteinfragmente und über das alte Ritual des päpstlichen Konklaves- Das Erlebnis bietet außerdem Zugang zu vielen weltberühmten Kunstwerken und spannende Informationen zur Geschichte der Gebäude"Unter den Touren, die wir durch den Vatikan anbieten, stellt das Clavigero-Erlebnis für uns ein echtes Highlight dar, denn wir möchten, dass Reisende außergewöhnliche Erfahrungen machen, bei denen sie tiefe Einblicke in die Kultur und Orte erhalten und so die Freude am Entdecken fördern", kommentiert Jean-Gabriel Duveau, Vice President Brand & Partnerships von GetYourGuide, das neue Highlight. "In Rom besuchen täglich zehntausende Touristen die Vatikanischen Museen. Mit unserer exklusiven und kostenlosen Vatikan-Tour mit dem obersten Schlüsselwart ermöglichen wir pro Monat wenigen Auserwählten in einer kleinen Privatgruppe, ihren Aufenthalt im Vatikan unvergesslich zu machen und Erfahrungen zu sammeln, die anderen verwehrt bleiben. Mit der Unterstützung von GetYourGuide werden die Vatikanischen Museen außerdem eine große Investition für die Erhaltung und die Restaurierung des Kulturerbes tätigen und so dieses bemerkenswerte Wahrzeichen schützen."Das Vatikan-Erlebnis sticht aus dem umfangreichen Portfolio des Erlebnis-Anbieters GetYourGuide mit über 64.000 Touren in ca. 170 Ländern weltweit heraus und bietet Reisenden einen tiefgründigen und außergewöhnlichen Einblick in den kleinsten Staat der Welt. Ab 30. Mai 2022 sind die limitierten Tickets über die Website von GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/c/getyourguide-turning-the-lights-on-at-the-vatican-museums?utm_medium=press&utm_source=pressrelease&utm_campaign=de-flagship-vatican-22&utm_term=pressrelease&cmp=FLAGSHIP_Vatican&utm_content=de-FLAGSHIP_Vatican-22-press-release-001)für das Clavigero-Erlebnis am 14. Juni, 12. Juli, 14. September und 19. Oktober 2022 kostenlos erhältlich. Die ersten acht bis zehn Buchenden haben so die Chance, in einer kleinen Gruppe an der besonderen Tour teilzunehmen.Für alle, die nicht zu den auserwählten acht bis zehn Personen pro Monat gehören, bietet GetYourGuide viele weitere Aktivitäten rund um den Vatikan und Rom an, die zum Eintauchen in die Kultur der beiden Reiseziele einladen. So können Kunden mit dem Skip the Line-Ticket die langen Schlangen an den Sehenswürdigkeiten umgehen und neben berühmten Attraktionen wie dem Petersdom oder der Villa Borghese viele weitere besondere und kulinarische Erlebnisse mit lokalen Experten allein oder in kleinen Gruppen buchen:WEITERE UNVERGESSLICHE ERLEBNISSE IM VATIKAN & IN ROM- Aperitivo mit einem Local (https://www.getyourguide.de/rom-l33/rom-3-stundiger-aperitivo-mit-einem-einheimischen-t136649/) in Rom, 3-stündiges Erlebnis ab ca. 180 EUR p.P.- Streetfood-Tour (https://www.getyourguide.de/rom-l33/rom-streetfood-tour-mit-romischem-tourguide-t251502/) mit ortskundigem Guide durch Rom ab ca. 42 EUR p.P.- Vatikan und Mittagessen in der Sommerresidenz des Papstes (https://www.getyourguide.de/rom-l33/rom-vatikan-petersdom-sommerresidenz-des-papstes-t101336/) ab ca. 85 EUR p.P.- Führung durch die Galleria Borghese (https://www.getyourguide.de/rom-l33/galleria-borghese-tour-mit-garten-t390350/)und deren Gärten ab ca. 39 EUR p.P.- Pizza-Workshop: (https://www.getyourguide.de/rom-l33/rom-backen-sie-ihre-eigene-pizza-kochkurs-abendessen-t160851/) echte italienische Pizza backen ab ca. 55 EUR p.P.- Petersdom-Tour mit Kuppelaufstieg (https://www.getyourguide.de/rom-l33/petersdom-tour-mit-kuppelaufstieg-t390363/) ab ca. 29 EUR p.P.Tipp: Über die GetYourGuideApp ist von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort vieles möglich: falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden. GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Hier finden Reisende alles, was es beim nächsten Ziel zu entdecken gibt: Führungen mit den besten lokalen Experten, Koch- und Handwerkskurse, lokale Food-Touren, Skip the line-Tickets zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, einmalige "Bucket list"-Erlebnisse und Nischen-Angebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Seit der Gründung im Jahr 2009 buchten Reisende aus über 170 Ländern mehr als 58 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide. Angetrieben von einem globalen Team aus über 550 Reiseexperten und IT-Spezialisten, arbeitet das Unternehmen weltweit mit Büros in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.