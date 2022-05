Die Hamburger Gruppe stellt sich aber angesichts der Inflation, des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie auf sinkende Gewinne ein.Hamburg - Die Hamburger Otto Group stellt sich angesichts der Inflation, des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie auf sinkende Gewinne ein. Die aktuellen Preiserhöhungen könnten nicht eins zu eins an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, sagte Konzernchef Alexander Birken am Montag bei der Vorlage der Jahreszahlen in Hamburg. «Das heisst, das wird teilweise gegen die Marge gehen. (…)...

Den vollständigen Artikel lesen ...