Llucmajor, Mallorca (ots) -THE BALANCE, eines der weltweit führenden internationalen Rehazentren zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchtstörungen, beobachtet im Umfeld von Internatsabsolventen eine starke Zunahme von Patienten mit psychischen Erkrankungen und Belastungsstörungen. In den vergangenen 5 Jahren hat die Anzahl solcher Fälle im Retreat-Zentrum auf Mallorca um 40 % zugenommen. Abdullah Boulad, Geschäftsführer von THE BALANCE: "Man kann bei dieser Art von Problemen mittlerweile durchaus von einem eigenen Krankheitsbild sprechen, auch wenn die Symptome sehr unterschiedlich sind. Während sich bei manchen Betroffenen Störungen über lange Zeit anschleichen, bricht bei anderen die Störung teils akut aus. Allen gleich ist, dass sich Erkrankungen häufig erst Jahrzehnte später Bahn brechen. Deshalb ist der Großteil unserer Patienten 35 Jahre und älter." Auslösende Momente sieht Boulad neben dem traumatischen Gefühl des "Alleingelassenwerdens" und des Wegfalls von Geborgenheit und Zuflucht bei den Eltern als Internatsschüler auch im Druck, der auf Schülern meist lastet, in unkontrollierbaren Gruppendynamiken und in körperlichen und psychischen Misshandlungen junger Menschen, die früher nicht selten an der Tagesordnung waren. Im geschützten Umfeld der Privatklinik gehen Expertenteams solchen Erkrankungen intensiv auf den Grund, um sie in der Folge individuell therapieren zu können."Bei unserer Anamnese machen wir uns ein detailliertes Bild über die Lebenssituation. Auf diese Weise haben wir herausgefunden, dass vielen Depressionserkrankungen, Angststörungen oder Suchterkrankungen dieselbe negative Lebenserfahrung zugrunde liegt", so Abdullah Boulad: "Und natürlich waren wir schon lange dafür sensibilisiert, dass viele Lebenskrisen posttraumatische Erkrankungen längst vergangener Zeiten im Internat sind. In England spricht man vom 'Boarding School Syndrome', wenn vor allem männliche Alumni im fortgeschrittenen Lebensalter von ihrer Vergangenheit überholt werden und sich sozial entfremdet und persönlich isoliert fühlen."Weitere Infos unter: https://bit.ly/THE_BALANCE_Internate (https://www.public-star.de/de/content/balance-rehazentrum-registriert-wachsende-patientenzahl-bei-ehemaligen-internatssch-lern)Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Bierstadter Str. 9 a65189 WiesbadenCaroline Wittemannc.wittemann@public-star.deTel.: 0611 395395-22Original-Content von: THE BALANCE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157638/5235272