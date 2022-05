Hamburg/Mainz (ots) -Das ZDF berichtet live von den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. "ZDF Royal" überträgt am Freitag, 3. Juni 2022, ab 12.10 Uhr den Dankgottesdienst aus der St Paul's Cathedral in London. Ebenfalls live aus der britischen Hauptstadt senden am selben Tag ab 16.00 Uhr "heute - in Europa" sowie ab 17.45 Uhr "Leute heute spezial". Zum Abschluss der Feierlichkeiten bietet das ZDF am Sonntag, 5. Juni 2022, 19.15 Uhr, eine 15-minütige Zusammenfassung der festlichen Ereignisse - in "Parade, Pomp und Platinparty - 70 Jahre Queen Elizabeth II.". Die ZDF-Dokumentationen "Die Queen und die Macht der Bilder" am Freitag, 3. Juni 2022, 13.30 Uhr, sowie "Elizabeth II. - Ihr Leben für die Krone" am Sonntag, 5. Juni 2022, 18.00 Uhr, runden den royalen Reigen im ZDF ab.Den Auftakt im ZDF-Programm macht am Mittwoch, 1. Juni 2022, 0.45 Uhr, "Die lange Nacht zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II". Dort ist zunächst die aktuelle "auslandsjournal"-Dokumentation "Armes KönigReich" von ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann zu sehen. Der Film zeigt, wie in Großbritannien Prunk im Königshaus und beim Geldadel im Gegensatz stehen zur wachsenden Zahl von Menschen, die kein Geld zum Heizen haben. Diana Zimmermann trifft Mitglieder der britischen Elite und Menschen, die auf jede Hilfe angewiesen sind. Die "auslandsjournal"-Dokumentation steht bereits ab Dienstag, 31. Mai 2022, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Dort sind dann auch bereits die fünf weiteren ZDF-Dokumentationen über Elizabeth II, über Prinzessin Diana, Herzogin Kate und die royalen Erben zu finden, die in der "Langen Nacht" von 1.30 bis 5.15 im ZDF zu sehen sind.Am Freitag, 3. Juni 2022, 12.10 Uhr, begrüßen ZDF-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg und ZDF-Adels-Expertin Julia Melchior die Zuschauerinnen und Zuschauer zur rund 80-minütigen "ZDF Royal"-Live-Sendung aus London. Als Kommentatorin des Gottesdienstes ist ZDF-Reporterin Patricia Schäfer im Einsatz, an ihrer Seite Revd Canon Christopher Jage-Bowler von der St. George's Anglican Church Berlin.Zu "heute - in Europa" live aus London meldet sich ab 16.00 Uhr ZDF-Moderatorin Britta Jäger, und ab 17.45 Uhr berichtet Karen Webb in einer Spezialausgabe von "Leute heute" über den zweiten von insgesamt vier Tagen, an denen die Queen gefeiert wird. Einen ersten Stimmungsbericht von den Feierlichkeiten in London liefert Karen Webb bereits in der "Leute heute"-Ausgabe am Donnerstag, 2. Juni 2022, 17.45 Uhr im ZDF.Und auch auf dem Insta-Kanal ZDFroyal gibt es beim Platinjubiläum der Queen aktuelle Eindrücke von vor Ort. Die ZDF-Autorin und Königshaus-Expertin Ulrike Grunewald erkundet, wie die Briten ihre Königin und ihre Monarchie feiern. Sie informiert dort zudem über das Leben der Queen und deren Familie sowie über das Königreich.Eine Reise durch die Biografie der Queen bietet Ulrike Grunewalds neue Dokumentation "Elizabeth II. - Ihr Leben für die Krone", die ab Sonntag, 5. Juni 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am selben Tag um 18.00 Uhr im ZDF zu sehen ist.Im Anschluss an die 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe fasst am Sonntag, 5. Juni 2022, 19.15 Uhr, ZDF-Autor Gert Anhalt die optischen und emotionalen Höhepunkte der Feierlichkeiten zusammen. Sein Film "Parade, Pomp und Platinparty - 70 Jahre Queen Elizabeth II." ist am Abschlusstag bereits ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen.ZDFinfo bietet am Montag, 30. Mai 2022, ab 18.45 Uhr einen Themenschwerpunkt mit acht royalen Dokus über das britische Königshaus, darunter in Erstausstrahlung um 20.15 Uhr "Young Windsors: Kindheit im britischen Königshaus". Die Dokumentationen stehen bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.Und wer am ersten Tag der royalen Festivitäten die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" live verfolgen will, für den hat 3sat am Donnerstag, 2. Juni 2022, ab 10.15 Uhr die Live-Übertragung im Programm.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/thronjubilaeumqueenelizabethPressemappe: "70. Thronjubiläum Queen Elizabeth II.": https://presseportal.zdf.de/pm/70-thronjubilaeum-queen-elizabeth-ii/ZDFmediathek:"heute journal" über "auslandsjournal - die doku: Armes KönigReich": https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/neue-zdf-doku-armes-koenigreich-102.html"Die Queen und die Macht der Bilder":https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-die-queen-und-die-macht-der-bilder-100.html"Young Windsors" - Kindheit im britischen Königshaus":https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/young-windsors-kindheit-im-britischen-koenigshaus-100.html