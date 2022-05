Siemens konnte sich jüngst einen neuen Auftrag in Ägypten sichern, der es in sich hat. Das Unternehmen selbst spricht von der größten Order in der Unternehmensgeschichte. Konkret geht es dabei um den Bau eines neuen modernen Neztes für Hochgeschwindigkeitszüge.Jenes soll es insgesamt auf eine Länge von über 2.000 Kilometern bringen und in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Partnern entstehen. Die Tochter Siemens Mobility soll für das Mammutprojekt über 100 Züge liefern und erhält gleich auch noch einen Wartungsvertrag ...

