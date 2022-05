Die Analysten von SRC Research stufen S Immo stufen die S Immo von Buy auf Accumulate zurück und das Kursziel vo 28,0 auf 26,0 Euro. Sie meinen: "Die Gesellschaft verfügt nach den Verkäufen der Aktienpakete an Immofinanz und CA Immo und dem guten operativen Cash Flow über liquide Mittel per Ende März von 778 Mio. Euro (Dez. 2021: 376 Mio. Euro), was den schnellen Ausbau des Portfolios durch weitere lukrative Zukäufe in Deutschland und Osteuropa ermöglicht, wenn sich entsprechende Gelegenheiten bieten. Allerdings müssen wir auch konstatieren, dass sich das wirtschaftliche Umfeld eingetrübt hat und eine Wende im Zinsumfeld auch die Bewertungsergebnisse künftiger Quartale tangieren könnte. Auch die Hauptversammlung am Mittwoch und die ...

