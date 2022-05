DJ Aktien Schweiz starten mit Aufschlägen in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Aufschlägen beendet. Gestützt wurde die Stimmung von guten Vorlagen aus Asien. Hier hatten die Märkte unter anderem von der Corona-Lage in China profitiert: Sowohl in Schanghai als auch in Peking gehen die Infektionszahlen deutlich zurück. Ein Ende der Lockdowns sollte die globalen Lieferkettenprobleme entspannen und damit das Wachstum stützen und die Inflationsgefahren dämpfen.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 11.736 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,86 (zuvor: 38,59) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren erneut Richemont (+2,9%). Die Aktie setzte damit die in der Vorwoche angelaufene Erholungsrally nach dem Kursrutsch in Reaktion auf enttäuschende Geschäftszahlen weiter fort und hat die kräftigen Verluste nun wieder eingefahren. Daneben standen weitere konjunktursensible Werte auf den Kauflisten der Anleger. So stiegen Lonza um 2,1 Prozent und Giveaudan um 2,4 Prozent. Logitech rückten 2,0 Prozent vor. Gefragt waren auch die Bankenwerte: UBS gewannen 1,7 Prozent, Credit Suisse 1,8 Prozent.

Die eher defensiven Index-Schwergewichte blieben indessen zurück. Nestle schlossen 0,3 Prozent höher, Roche und Novartis stiegen um jeweils ebenfalls 0,3. Novartis hat für das Krebsmedikament Kymriah von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms bei Erwachsenen erhalten. Wie das Pharmaunternehmen mitteilte, handelt es sich um die dritte Indikation, in der von der FDA jetzt eine Freigabe erteilt wurde.

Mit auf den hinteren Plätzen notierten Partners Group (-0,6%). Das Minus war jedoch nur optischer Natur, da die Aktie Ex-Dividende (33 Franken) gehandelt wurde.

Am breiteren Markt rückten Zur Rose um 4,9 Prozent vor. Hier hofft man auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.