DJ MÄRKTE EUROPA/Inflation auf Rekordhoch belastet Stimmung nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholungs-Rally an den europäischen Aktienmärkten setzte sich zum Start in die neue Woche fort. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 14.576 Punkte. Beim Euro-Stoxx-50 ging es um 0,9 Prozent nach oben auf 3.842 Punkte. "Offensichtlich trauen Anlegerinnen und Anleger dem DAX jetzt weitere Schritte nach oben zu", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Zu den Gewinnern im DAX gehörten auch Siemens, die Aktien des Index-Schwergewichts profitierten von einem Eisenbahnauftrag aus Ägypten. Die New Yorker Börse bleibt am Montag geschlossen.

Inflation auf Rekordhoch spricht für großen Zinsschritt

Die Inflation in Deutschland überrascht erneut und kennt weiterhin nur eine Richtung - aufwärts. Der Preisauftrieb ist breit angelegt, wobei besonderes Augenmerk auf Energie und Nahrungsmitteln liegt. Aber auch die Kerninflation sollte nicht aus den Augen verloren werden. Weitere Anstiege erwarten die Zinsstrategen der Helaba und dies setze die Europäische Zentralbank unter Handlungsdruck. Mehr und mehr preise der Markt einen großen Zinsschritt im Juli ein. Die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren stehen unter Druck, deren Rendite steigt um 9 Basispunkte auf 1,05 Prozent. Laut Mitteilung von Eurostat stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag um 8,7 (April: 7,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von den steigenden Zinsen profitierte der Euro, der leicht auf 1,0777 Dollar zulegte.

Erdöl so teuer wie seit zwei Monaten nicht mehr

Mögliche Angebotsverknappungen und die Spekulation auf eine steigende Nachfrage trieben die Erdölpreise auf die höchsten Stände seit über zwei Monaten. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich am Terminmarkt um 1,2 Prozent auf 120,92 US-Dollar. Händler verweisen auf die gelockerten Corona-Beschränkungen in China und die Stimuli dort zur Ankurbelung der Konjunktur. Die besonders hart getroffene Wirtschaftsmetropole Schanghai will bis Juni alle Beschränkungen im produzierenden Gewerbe aufheben. Laut den Analysten von DNB Markets werden damit Nachfragespekulationen am Markt entfacht.

Siemens profitieren von Rekordauftrag

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility von Siemens (+2,4%) den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 KM an Land ziehen konnte. Nach Siemens-Angaben ist das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Ägypten will ein Netz aus Hochgeschwindigkeitszügen aufbauen, das über 60 Städte des Landes erreichen soll. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Mobility mit dem Auftrag die Umsatz- und Margenperformance auf hohem Niveau halten kann. Die moderate Margen-Underperformance der letzten Quartale sollte damit enden können.

Gesucht waren zudem die Aktien der Online-Apotheken. Zur Rose stiegen um 4,9 Prozent und Shop Apotheke um 4,5 Prozent. Bei beiden Unternehmen wird auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland gehofft. Am Montag tagt die Gesellschafterversammlung der dafür verantwortlichen Gematik, von der ein neuer Zeitplan zur Einführung des E-Rezepts erwartet wird. Sollte diese zeitnah in den nächsten Quartalen erfolgen, könnten die Umsatzerwartungen der Aktienunternehmen deutlich nach oben gehen.

Aktien von Sanofi fielen gegen den Trend um 1,9 Prozent. Hier belastete ein Aufschub bei der Prüfung einer möglichen Zulassungsänderung von Cialis in den USA durch die Aufsicht FDA. Der Markt hofft darauf, dass das Potenzmittel künftig nicht mehr verschreibungspflichtig sein wird, sondern über den OTC-Markt erhältlich sein soll. Analysten rechnen bei einer vereinfachten Erhältlichkeit mit einem kräftigen Umsatzschub.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.841,62 +32,76 +0,9% -10,6% Stoxx-50 3.687,24 +12,73 +0,3% -3,4% Stoxx-600 446,57 +2,64 +0,6% -8,5% XETRA-DAX 14.575,98 +113,79 +0,8% -8,2% FTSE-100 London 7.600,06 +14,60 +0,2% +2,7% CAC-40 Paris 6.562,39 +46,64 +0,7% -8,3% AEX Amsterdam 708,34 +6,06 +0,9% -11,2% ATHEX-20 Athen 2.156,42 +2,10 +0,1% +0,7% BEL-20 Bruessel 3.947,73 +2,42 +0,1% -8,4% BUX Budapest 38.751,18 +106,61 +0,3% -23,6% OMXH-25 Helsinki 4.950,98 +12,58 +0,3% -11,4% ISE NAT. 30 Istanbul 2.815,49 +106,00 +3,9% +39,0% OMXC-20 Kopenhagen 1.707,72 +68,14 +4,2% -8,4% PSI 20 Lissabon 6.240,72 +54,26 +0,9% +13,0% IBEX-35 Madrid 8.930,80 -2,80 -0,0% +2,5% FTSE-MIB Mailand 24.808,65 +172,39 +0,7% -9,9% RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -20,2% OBX Oslo 1.166,35 -1,67 -0,1% +9,1% PX Prag 1.320,25 +9,92 +0,8% -7,4% OMXS-30 Stockholm 2.075,28 +17,18 +0,8% -14,2% WIG-20 Warschau 1.858,60 +47,92 +2,6% -18,0% ATX Wien 3.361,63 +17,72 +0,5% -13,4% SMI Zuerich 11.736,26 +89,09 +0,8% -8,9% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0777 +0,4% 1,0761 1,0707 -5,2% EUR/JPY 137,45 +0,7% 136,85 136,10 +5,0% EUR/CHF 1,0321 +0,4% 1,0293 1,0255 -0,5% EUR/GBP 0,8517 +0,2% 0,8507 0,8493 +1,4% USD/JPY 127,55 +0,3% 127,19 127,11 +10,8% GBP/USD 1,2654 +0,2% 1,2649 1,2608 -6,5% USD/CNH (Offshore) 6,6678 -0,9% 6,6632 6,7184 +4,9% Bitcoin BTC/USD 30.614,66 +4,8% 30.765,99 28.796,78 -33,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 116,21 115,07 +1,0% 1,14 +59,7% Brent/ICE 120,80 119,43 +1,1% 1,37 +59,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,67 1.853,65 +0,1% +2,02 +1,4% Silber (Spot) 21,97 22,12 -0,7% -0,15 -5,7% Platin (Spot) 962,06 955,70 +0,7% +6,36 -0,9% Kupfer-Future 4,35 4,30 +1,0% +0,04 -2,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 12:03 ET (16:03 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.