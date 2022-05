Die neueste Version unterstützt die Nachverfolgbarkeit von forensischen Wasserzeichen in Videoclips von nur gerade 30 Sekunden Dauer.

PallyCon, der führende Content-Protection-Anbieter, hat eine erweiterte Version seiner Wasserzeichenlösung für Distributoren freigegeben PallyCon Distributor Watermarking v2.0 mit der Informationen zu Raubkopien in Videoclips von nur gerade 30 Sekunden Dauer entdeckt werden können. Im Vergleich dazu benötigte die frühere Version ein Video mit einer Länge von 5 Minuten. Dieser Wasserzeichen-Service für Distributoren unterstützt Filmstudios und Produktionshäuser, die befürchten, dass ihr Premium-Content in der Postproduktions- und Vorveröffentlichungsphase geleakt werden könnte.

Mit PallyCon Distributor Watermarking werden Informationen des Empfängers in Form von unsichtbaren Metadaten in Einzelbilder der Videosequenz eingefügt, sodass die Quelle der geleakten Daten ausfindig gemacht werden kann, wenn ein Video über mehrere Medien verbreitet wird. Die Ermittlungsleistung von PallyCon Distributor Watermarking besteht in der Extraktion des Wasserzeichens aus der Datei und dem Abgleich mit der Datenbank des Unternehmens mit einmaligen Wasserzeichen, sodass die Quelle der geleakten Daten festgestellt werden kann.

Govindraj Basatwar, Geschäftsführer der APAC-Region, sagt dazu: "Es war lange sehr schwierig, Wasserzeichen in kurzen Videoclips zu entdecken, doch dies wurde in der neuen Version mit 30-sekündiger Videolänge behoben, was Postproduktionshäusern einen revolutionären Vorteil gewährt, um ihren wertvollen Content, wie Trailer, Arbeitskopien, benutzergenerierte Inhalte und Vorabkopien zu schützen."

PallyCon Distributor Watermarking kann für erweiterten Schutz vorgängig in Multi-DRM integriert werden, und zwar für Mezzanine-Dateiformate wie AVC, HEVC, VP9, ProRes und XDCAM sowie für Enddateiformate wie MP4, MOV und MXF.

Der Dienst verfügt über ein benutzerfreundliches Interface für reibungslose Arbeitsabläufe zur Distribution von Content. Die Wasserzeichen sind robust, nicht wahrnehmbar und daher sicher vor Angriffsversuchen wie Re-Encoding, Resizing, Cropping und Filtering. Das Tool lässt auch sichtbare Wasserzeichen zu.

Über PallyCon

PallyCon ist ein Dienstleister von INKA ENTWORKS für den Schutz von Premium-Content, auf den sich weltweit mehr als 200 Kunden verlassen und der über eine rasche und einfache Integration cloudbasierte, durchgängige Sicherheit von A bis Z für OTT-Plattformen bietet, darunter Multi DRM, Forensic Watermarking, Visible Watermarking, Distributor Watermarking, Anti-Piracy-Dienstleistungen sowie App Security. Es ist eine ALLES UMFASSENDE Lösung für OTT-Inhaber.

