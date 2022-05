BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Bundeswehr:



"Wenn sich nun also Regierung und Oppositionsführung einig sind darüber, dass in einem ersten Schritt mehr Geld her muss, darf der zweite Schritt nicht ausbleiben: die tiefgreifende Reform der Abläufe im Verteidigungsministerium. Das Beschaffungswesen muss beschleunigt und vereinfacht werden. Auch das Hinterfragen eigener, überkommener Strukturen gehört zu einer Reform-Koalition, als die die Ampel im Dezember großspurig angetreten ist. Alles andere würde noch weiter das Vertrauen der Bürger beschädigen."/yyzz/DP/he