ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu sinkender Steuer auf Kraftstoff:

"Nur das Bauchgefühl, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, rechtfertigt keine Eingriffe. Zumal es Ansichtssache ist, was ein "unanständiger" Preis ist und was "anständig". Die einzelne Tankstelle ist dabei außen vor: Sie hat auf die Preise gar keinen Einfluss. Die Mineralölkonzerne schreiben sie ihr vor. Sie dürften auch fünf Euro pro Liter verlangen - nur würden sie dafür nichts verkaufen. Das ist das Gute am Wettbewerb. Er erfordert allerdings, dass die Verbraucher nicht nur klagen, sondern vergleichen."/yyzz/DP/men