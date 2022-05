HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Feldmann:

"Natürlich ist es möglich, dass das Gericht, das die Anklage jetzt zugelassen hat, Feldmann am Ende freispricht. Da die Ehefrau jedoch die zu viel gezahlten Gehaltsanteil bereits zurückgezahlt hat, erscheint diese Möglichkeit nicht sehr wahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Feldmann verurteilt wird und im selben Atemzug seine Pensionsansprüche verliert. Er hätte dann nichts mehr, stünde vor dem wirtschaftlichen Ruin. Politisch ist er schon heute erledigt - und so bleibt ihm nur noch die kleinliche Perspektive, so lange wie möglich, sein OB-Gehalt zu kassieren. Ein verheerender Zustand."/yyzz/DP/he