OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Bundeswehr/Aufrüstung:

"Vor lauter Jubel über die Bundeswehrmilliarden sollte aber zweierlei nicht aus dem Blick geraten: So richtig die Ertüchtigung der Truppe mit Blick auf Putins Krieg ist, so darf sich Deutschland nicht in eine gewaltige Aufrüstungsspirale ziehen lassen. Verteidigungsfähigkeit ja, aber ein waffenstarrendes Europa braucht es sicher nicht. Das "Gleichgewicht des Schreckens" hat sich mit dem Kalten Krieg erledigt. Zum Zweiten muss aus dem kafkaesken Beschaffungswesen eine funktionierende Agentur gemacht werden. Wenn ein erheblicher Teil des Sondervermögens versickert oder - wie so oft - das Budget wegen lauter Verwaltungshürden gar nicht abgeschöpft werden kann, dann wird es mit der "Zeitenwende" sicher nichts."